Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları, Galatasaray'ın 11'inden kaliteli

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:16

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesiyle ilgili söyledikleri Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.

"15-20 YILDIR EN ZAYIF GALATASARAY KADROSU BU"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştıran Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"MAÇI FAVORİLER KAZANIR"

"Yıllardır bir klasik cümle vardı. Favoriler kaybeder diye. Hiç anlamam bu cümleyi. Favoriler kazanır. Bir takım olağanüstü goller kaçırmıştır döner yener. Bir sürü örnek verebilirim. Beşiktaş stadında Beşiktaş, Fenerbahçe stadında Fenerbahçe avantajlıdır.Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Bu oyuncular doğru yerlerde oynatılırsa, fizikleri de müsaitse, daha iyi oynar ve favori olur. Fenerbahçe'yi çok net favori gördüm maçtan önce. Kadro kalitesi olarak öncelikle."

"TORRENT DAHA KARŞIYA YENİ GEÇİYOR"

"Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya. Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir."

"GUARDILOA BİLE GELSE..."

"Fenerbahçe'nin fizik olarak gidecek hali yoktu Pereira döneminde. Görünen köy kılavuz istemez. Üç büyükler koptuğu zaman yeni gelen teknik direktörler Guardiola bile olsa toplarlayamayabilir. Geniş bir kadro olduğu zaman toparlama şansı daha fazladır. Söylediklerimi dün gibi hatırlıyorum. Güçlü kadrosu var diyorduk Fenerbahçe'nin zaten. 13 puan fark veya bu kadar kopukluk olmazdı. Fenerbahçe adına başka konular da oldu konuşulması gereken. Fenerbahçe'nin farkında olmadan geliştirdiği şeyler oldu."