Domenec Torrent'ten derbi yorumu: Hangi sonuç çıkarsa çıksın...

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:31

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi HaberTürk'e konuştu.

Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik direktör, "Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız" dedi.

"BU ARMA İÇİN KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Derbide tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyleyen Torrent, "Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.