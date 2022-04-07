Domenec Torrent'ten derbi yorumu: Hangi sonuç çıkarsa çıksın...
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Torrent, "Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi HaberTürk'e konuştu.
Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik direktör, "Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız" dedi.
"BU ARMA İÇİN KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Derbide tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyleyen Torrent, "Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
En Çok Okunan Haberler
- Hurdalık alandaki yandın rüzgarın etkisiyle yayıldı
- Torrent'ten derbi yorumu: Hangi sonuç çıkarsa çıksın...
- CHP'den 'Seçim Kanunu' hamlesi
- Muğla'da orman yangını!
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- İlkokul öğrencisine şiddet iddiasına soruşturma
- Akşener ile Ağıralioğlu ilk kez görüştü
- 'Nihat Özdemir, ceketini alıp çıktı'
- Zeytinlikler için Danıştay'a başvuru
- Zelenski'ye konuşma yaparken büyük şok