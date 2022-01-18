Raymond Domenech'ten Burak Yılmaz'a: 14 ofsaytla dünya rekoru kırdı
Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz hakkında çok konuşulacak bir yoruma imza attı. Domenech, "Burak, 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı" dedi.
Geçtiğimiz yıl sergilediği performansla Lille'i 10 sene aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon performansında düşüş yaşamış ve çıktığı 25 maçta altı gol ve beş asist kaydedebilmişti. Milli futbolcuya bir eleştiri de Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech'ten geldi.
69 yaşındaki antrenör, 1-1 biten Olimpik Marsilya-Lille maçını L'Equipe TV'ye yorumlarken 36 yaşındaki santrfor hakkında alaycı bir yoruma imza attı. Deneyimli hoca, yıldız isimle ilgili olarak şunları söyledi:
"Burak bu maçta büyük bir şans yakaladı ama 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı. İkinci yarıda ise defans oyuncusunu gördüğü ve net bir şekilde geride kalabileceği bir pozisyon var. Çok top kaybediyor. Pau Lopez'in üstünden yaptığı bir kafa vuruşu var ama bunun iyi bir pozsiyon olduğunu ancak söyleyebiliyorum. Bu maçta derine inmek, topu tutmak zorundaydı ama bunu iyi yapmadı."
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