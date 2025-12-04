Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik!

Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik!

4.12.2025 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı öncesi kadroya neşteri vuruyor. Derbide sınıfta kalan 2 futbolcunun, Tedesco tarafından kulübeye çekileceği iddia edildi.

Derbiden 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçında 1'i zorunlu toplam 3 değişikliğe gidecek.

YİĞİT EFE DEMİR STOPERE

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedesco, Oosterwolde'nin yerine stoperde Yiğit Efe Demir'e şans verecek.

SOL BEKE LEVENT MERCAN

Sözcü Gazetesi'ne göre Archie Brown'ın yerine sol bekte ise Levent Mercan görev alacak. Archie derbiye ilk 11'de başlamış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

EN-NESYRI'NİN YERİNE DURAN

Tedesco son değişikliği ise forvette yapacak. Formsuz olan Youssef En-Nesyri'nin yerine derbide golü atan Jhon Duran, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacak.

İlgili Konular: #Başakşehir #fenerbahçe #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın gidişatından memnun: ‘Doğru yoldayız’
F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın gidişatından memnun: ‘Doğru yoldayız’ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde liderlik şimdilik ertelendi, Tedesco oyuncularına güven aşılıyor. Eleştirilen Nesyri’ye destek veren genç teknik adam, takımın adım adım geliştiğini ve şampiyonluk hedefinde doğru yolda olduklarını söyledi.
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna sert yanıt: 'Şakasına bir takım değil'
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna sert yanıt: 'Şakasına bir takım değil' Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: 'Rakibimizi umursamıyoruz'
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: 'Rakibimizi umursamıyoruz' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi görüşlerini aktardı.