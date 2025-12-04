Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik!

Derbiden 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçında 1'i zorunlu toplam 3 değişikliğe gidecek.

Y İĞİT EFE DEMİR STOPERE

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedesco, Oosterwolde'nin yerine stoperde Yiğit Efe Demir'e şans verecek.

SOL BEKE LEVENT MERCAN

Sözcü Gazetesi'ne göre Archie Brown'ın yerine sol bekte ise Levent Mercan görev alacak. Archie derbiye ilk 11'de başlamış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

EN-NESYRI'NİN YERİNE DURAN

Tedesco son değişikliği ise forvette yapacak. Formsuz olan Youssef En-Nesyri'nin yerine derbide golü atan Jhon Duran, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacak.