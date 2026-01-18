Domenico Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: 'Gözü kapalı oynuyorlar'

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"ALANYA'YA KARŞI OYNAMAK ZOR"

Alanyaspor'un takım bütünlüğünü öven Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor. İyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık" dedi.

İlk yarı ile ikinci yarı farkına değinen tecrübeli teknik direktör, "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği" ifadelerini kullandı.