22.01.2026 23:20:00
Cumhuriyet Spor
Domenico Tedesco'dan Aston Villa açıklaması: 'Hiçbir takım bizim kadar pozisyona giremedi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kaybettikleri Aston Villa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız."

"Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var."

"Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık." 

İlgili Konular: #fenerbahçe #Aston Villa #Domenico Tedesco

