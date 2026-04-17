Domenico Tedesco'dan beraberlik değerlendirmesi: 'Son dakikada olan şey inanılmaz'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco beraberliği beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Maçı değerlendiren Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz" dedi.

GALATASARAY DERBİSİ

Alman çalıştırıcı, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili kısa konuştu.

"Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı."