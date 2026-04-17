Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Rizespor karşısında son saniyede yıkıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Çaykur Rizespor 47. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.

Maçın 72. dakikasında Rizespor'da Samet Akaydin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, 78. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanırken topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 86. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Rizespor'da Sagnan, skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-2 Çaykur Rizespor

98' GOL | Kaleci Fofana'nın serbest vuruştan gönderdiği uzun topun ardından kaleci Ederson boşa çıktı. Penaltı noktası yakınında kafayı vuran Sagnan, topu ağlara gönderdi.

90' KAÇTI! Rizespor'da serbest vuruş sonrası direkt olarak içeriye gönderilen topta Rizesporlu futbolcular vurdu ancak Fenerbahçe savunması izin vermedi. Hakem pozisyonun devamında faul kararı verdi.

90' Rizespor'da Olawoyin yerine Mebude oyuna dahil oldu.

88' Rizespor'da Hojer yerine Taha Şahin oyuna dahil oldu.

86' GOL | Sağ kanattan ceza sahasına giren Musaba, topu içeriye çevirdi. Kaleci Fofana'yı geçen topu Kerem tamamladı ve Fenerbahçe öne geçti.

83' Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşunda Levent Mercan vuruşunu gerçekleştirdi. Top yan ağlarda kaldı.

82' Rizespor'da üç oyuncu değişikliği birden; Taylan yerine Papanikolaou, Mihaila yerine Emir Ortakaya ve Augusto yerine Sagnan oyuna dahil oldu.

80' GOL | Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

79' Kaleci Fofana, yerine geçmediği için sarı kart gördü.

76' Hakem Adnan Deniz, pozisyonu tekrar izlemek için VAR'a gitti ve penaltıyı çaldı.

76' Pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

75' KAÇTI! İsmail Yüksek'in kaleye yakın noktadan vurduğu şut doğrudan auta gitti. Hakem Adnan Deniz önceki pozisyon için Rizespor lehine faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli futbolcular ise penaltı bekliyor.

72' KIRMIZI KART | Samet Akaydin, Talisca'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

72' Semedo'nun arka direğe açtığı ortada Talisca topu istediği gibi kontrol edemedi ve top doğrudan auta gitti.

70' Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

69' Talisca'nın serbest vuruştan direkt kaleye gönderdiği şutu Fofana kornere çeldi.

68' Mihaila, Musaba'nın formasından çektiği için sarı kart gördü.

67' Musaba'nın ceza sahası içerisine çevirdiği pasa hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamadı.

64' Talisca, Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

61' Ceza alanı içindeki itişmeler sonrasında Samet Akaydın sarı kart gördü.

59' Talisca'nın ara pası denemesinde Rizespor savunması müdahale etti. Fenerbahçe tüm futbolcularıyla Rizespor yarı alanında.

55' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden, Dorgeles Nene yerine Musaba ve Archie Brown yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

52' Kerem orta alandan topla birlikte çıkmak istedi ancak Rizespor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

49' Talisca, Cherif'in koşu yoluna doğru ceza sahası içerisine ara pası gönderdi ancak top hızlı kaldı.

47' GOL | İkinci yarının başında sol kanattan yerden içeriye çevrilen topa Ali Sowe dokundu ve topu ağlara gönderdi.

42' Kerem ceza sahası içinde çaprazdan çok sert bir şut denedi kaleci Fofana geçit vermedi.

40' Casper Hoejer, Nene'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

38' Augusto, hakem Adnan Deniz'e yaptığı yoğun itiraz sonrası sarı kart görerek sonraki maçta cezalı duruma düştü.

36' Taylan Antalyalı, Talisca'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

35' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Rizespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

31' Cherif'in yerden arka direğe çevirdiği topta Mithat, Kerem'den önce topa dokunarak kornere gönderdi.

29' Kerem'in yerden içeriye çevirdiği topta Rizesporlu futbolcunun elle müdahale ettiğine yönelik tribünlerden tepki geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe devam dedi.

26' Cherif, uzun pas sonrası savunmayı birebir yakalayıp geçmek istedi ancak dokunduğu topu kaleci Fofana çıkarak kontrol etti.

23' Kerem, Cherif'in pasından sonra çalım atarak ceza sahasına girmek istedi ancak Samet Akaydın başarılı bir müdahale yaparak topu uzaklaştırdı.

19' Talisca, kaleye oldukça uzak mesafeden şut denedi ancak Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

13' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

12' Kerem'in serbest vuruştan açtığı orta direkt olarak kaleci Fofana'nın üstüne gitti.

11' Kerem üst üste attığı çalımlar sonrası yerde kaldı hakem Adnan Deniz, Fenerbahçe lehine faul düdüğünü çaldı.

10' Brown'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Fofana, Cherif'ten önce davranarak topu kontrol etti.

9' Ederson'un savunma arkasına gönderdiği kale vuruşunda Kerem topa yetişemedi ve doğrudan kaleci Fofana'nın kucağına gitti.

8' Rizespor'un paslaşılarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından açtığı orta Ederson için kolay bir top oldu.

6' Ali Sowe, sağ kanattan yapılan ortaya kafa vuruşu yaptı ancak isabetli olmadı.

2' Fenerbahçe, Kerem'in içeriye çevirmek istediği pasla tehlikeli geldi ancak Rizespor savunması araya girmeyi başardı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.