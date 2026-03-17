Domenico Tedesco'dan flaş itiraf: 'Takımı hayata döndürmek için...'

17.03.2026 22:51:00
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi. Teknik direktör Domenico Tedesco galibiyeti ve şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı Nene (3) ve Kante'nin golleriyle 4-1 yendi. Sarı lacivertliler puanını 60 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından galibiyeti ve şampiyonluk şansını beIN SPORTS'a değerlendirdi.

“TAKIMI HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN ENERJİ KOYMALIYDIK”

"Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor. Bu akşama özel bir  durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız."

Dorgeles Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı farklı devirdi!
Dorgeles Nene hat-trick yaptı: Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı farklı devirdi! Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin hat-trick yaptığı maçta Gaziantep FK'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sakatlıkları bulunuyordu: Fenerbahçe'ye iki müjde!
Sakatlıkları bulunuyordu: Fenerbahçe'ye iki müjde! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın takımla çalıştığı, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın ise bireysel çalışmalara başladığı kaydedildi.
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk!
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk! Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü kaydetti.