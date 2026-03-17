N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk!

N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk!

17.03.2026 22:48:00
Cumhuriyet Spor
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi. Sarı lacivertlilerde goller Nene (3) ve Kante'den geldi. Puanını 60 yapan Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sarı-lacivertli ekibin devre arası takviyelerinden biri olan N'Golo Kante ilk kez ağları havalandırdı.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarına övgüde bulunan Fransız futbolcu, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

