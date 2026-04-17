Domenico Tedesco'dan Galatasaray maçı için açıklama: 'Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak...'

17.04.2026 19:35:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun maç öncesi açıklamaları:

"Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. İki okulda yapılan saldırılardan dolayı şok içerisindeyiz. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu kötü olayda etkilenen ve hayatını kaybeden insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum.

Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyoram sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor."

Sarı kart sınırındaki oyuncular hakkında:

"Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak."

