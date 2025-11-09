Domenico Tedesco'dan galibiyet açıklaması: 'Kusursuz değil ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 22:40:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedescoıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum."

"KUSURSUZ DEĞİL AMA GÜZEL BİR GECE"

-"Oyununuza kusursuz der misiniz?"

- Domenico Tedesco: "Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu."

"TÜRKÇE DERSİ ALMAYA BAŞLADIM"

-"Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?"

- Domenico Tedesco: "Çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum."

