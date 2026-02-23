Domenico Tedesco'dan puan kaybı açıklaması: 'İstesek biz de ağlayabilirdik ama...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

-"İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?"

Domenico Tedesco: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık."

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

"İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun."

"Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."

SAKATLIKLARA DEĞİNDİ

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız."

"Bizim problemimiz yapılan ortaları engelleyememek. Çok gol yiyoruz. Beşiktaş maçında 2, Alanyaspor maçında, Göztepe maçında, Trabzonspor maçında, Başakşehir maçında ve bugün... Çok fazla var. Bunu çalışıyoruz. Ama sahaya yansıtamıyoruz."

"İSTESEK BİZ DE AĞLAYABİLİRDİK AMA..."

"Neredeyse her maç gol atıyoruz. Bugün de girmiş olduğumuz pozisyonlar var. 1 gol attık ama normal koşullarda 1 gol yeterliydi. Sorunun santrfor olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerin de normal olduğunu düşünüyorum. İleriye bakmamız gerekiyor, geriye bakacak zamanımız yok."

"Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Şu anda 6-7 sakatımız olabilir ama bizim için fark etmez. Kolay değil ama şunun sözünü her zaman veriyorum, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Elimizdeki oyuncularla birlik olmamız gerekiyor. İstesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama bizler güçlüyüz. Her negatif durumda bardağın dolu tarafını görmemiz gerekiyor."