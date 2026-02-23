Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Marco Asensio kaydetti. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 90+10. dakikada Allevinah attı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Kasımpaşa'da Ben Ouanes, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa, ise puanını 20 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa

90' GOL | Allevinah'ın golü ile maça beraberlik geldi.

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Guendouzi hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

90' SARI KART | Fenerbahçe'de formasını çıkaran Asensio sarı kart gördü.

90' GOL | Asensio'nun golü ile Fenerbahçe öne geçti.

90' KIRMIZI KART | Kasımpaşa'da Ben Ouanes ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

86' SARI KART | Kasımpaşa'da Fred'e faul yapan Cafu sarı kart gördü.

84' Allevinah, Diabate yerine oyunda.

82' SARI KART | Kasımpaşa'da hakeme itiraz eden Ben Ouanes sarı kart gördü.

80' SARI KART | Fenerbahçe'de Kante sarı kart gördü.

76' Kasımpaşa'da Cenk oyundan çıkarken Gueye dahil oldu.

76' Fenerbahçe'de İsmail ve Levent'in yerine Fred ile Cherif oyuna dahil oldu.

70' SARI KART | Kasımpaşa'da Cenk Tosun sarı kart gördü.

68' Kasımpaşa'da sakatlanan Emre Taşdemir'in yerine Cafu oyuna dahil oldu.

53' Fenerbahçe'de kazanılan Serbest vuruşta Talisca topun başına geçti. Sağ taraftan kullanılan vuruşta Talisca'nın vuruşu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

49' İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de Nene ceza sahası içinde topla buluştu. İçeriye çevrilen topta Yiğit Efe Demir'in şutu üstten auta çıktı.

46' Kasımpaşa'da Frimpong'un yerine Emre Taşdemir oyuna girdi.

46' Fenerbahçe'de Musaba'nın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

42' SARI KART | Kasımpaşa'da Frimpong sarı kart gördü.

41' SARI KART | Kasımpaşa'da Baldursson sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde'nin yerine Kante oyuna dahil oldu.

38' SARI KART | Kasımpaşa'da Diabate sarı kart gördü.

31' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Frimpong'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. İncelemenin ardından oyun tekrardan hareketlendi.

27' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar'ın yerine Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

19' Sağ kanatta topla buluşan Diabate topu altı pas içerisini çevirdi. Nelson Semedo, Benedyzcak'tan önce topa dukundu ve golü önledi.

15' Diabete karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.

14' Orta alanda topa sahip olan Fenerbahçe hızlı atağa geçti. Ancak Asensio topu Talisca ile buluşturamadı.

11' Guendouzi'nin ara pasında topla buluşan Semedo son çizgi üzerinde ortasını yaptı. Arous bu topu tehlikeli bölgeden çıkarttı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.