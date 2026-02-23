Fenerbahçe'de sakatlık: İki futbolcu oyuna devam edemedi!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, kenara önce değişiklik işareti yaptı. Daha sonra bekleyin diyen Çağlar, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İKİ SAKATLIK BİRDEN

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine 27. dakikada Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar'dan sonra Jayden Oosterwolde de sakatlandı.

Hollandalı futbolcu yerine 40. dakikada N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Matteo Guendouzi, stopere geçti.