Domenico Tedesco'dan puan kaybı açıklaması: 'Yazık oldu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

-"İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?"

Domenico Tedesco: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık."

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

"İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun."

"Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."

SAKATLIKLARA DEĞİNDİ

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız."