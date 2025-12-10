Domenico Tedesco flaş sakatlığı duyurdu: 'Kadroda olmayacak'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka öncesi kötü haberi verdi. Brann maçı öncesi basın toplantısında konuşan Tedesco, Marco Asensio'nun maç kadrosunda olmayacağını belirtti.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

“ASENSIO BİZİMLE OLAMAYACAK”

"Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız. Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Hepimizi bu maçı kazanmak istiyoruz."

“TRANSFERDE FIRSAT DOĞARSA BUNU KONUŞURUZ”

Ara transfer döneminde yapılacak transferle hakkında sorulan bir soru üzerine İtalyan teknik adam "Şu an transferi konuşmak için doğru bir an değil. Transfer penceresi henüz açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum Transfer pazarında bir fırsat olabilir mi diye gözümüz kulağımız tabii ki açık olmalı. Ama ben 'şu oyuncuyu istiyorum' diyen bir hoca değilim. Bu bir tek adam şovu değil, transferde bir fırsat doğarsa başkanımızla ve sportif direktörümüzle bunu konuşuruz. Ben hiçbir zaman net bir şekilde 'bu ismi istiyorum' diyen birisi değilim." yanıtını verdi.

“BECAO İLE İLGİLİ KONUŞMAM ADİL OLMAZ”

Tedesco, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao hakkında detay vermesinin doğru olmadığını vurguladı ve "Becao'nun durumuyla ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Hepimizin Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda çalışması gerekiyor. Yarın maçı kazanırsak maç başı puan ortalamamız 2 olacak. İlk hedefimiz ilk 8 içinde grubu bitirmek." ifadelerini kullandı.

“YARIN YEDEK KULÜBESİNDE 4 OYUNCUMUZ OLACAK”

Tedesco sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben genç bir teknik direktörüm ama kendimi bu sektörde tecrübeli hissediyorum Bu 800. basın toplantım olabilir. Bir teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Ferencvaroş maçında mesela çok eksiğimiz vardı ve sizin de bu durum için çözümler üretmeniz gerekiyor. Takım içerisinde en iyi çözümü bulmamız gerekiyor.. Edson Alvarez'in de bileğinde bir ağrısı var. Szymanski de dizinde ağrı hissetti. Bartuğ da listede olmadığı için yarın bizimle olamayacak. Yarın yedek kulübesinde 4 oyuncumuz olacak. Başakşehir maçı bizim için kötü bir maçtı. Beni o maçta rahatsız eden şey; böylesine zorlu bir deplasman maçına eğer öne geçiyorsanız 3 puanı alabilmeniz lazım. Duygusal kontrolümüzün olması gerekiyor. Sahada biraz çete gibi olmamız gerekiyor. Bunu pozitif anlamda söylüyorum, sarı kart görmemiz anlamında söylemiyorum"