Domenico Tedesco maçta yaşadıkları sorunu anlattı: 'Oyuncularım bundan şikayet etti'

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 20. haftası tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe zorlu deplasmanda her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler 46 puana yükselerek, ezeli rakibi Galatasaray'ı 3 puan geriden takibe devam etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco mücadeleyi değerlendirdi.

MAÇIN KIRILMA ANLARI

Tedesco açıklamasında; "Marco'nun golü önemliydi aynı şekilde Ederson'un kurtarışı da çok önemliydi. Agresif bir takıma karşı oynadık. Biraz daha cesur olabilirdik aslında ama zemin de kaygandı. Oyuncularım zeminin kayganlığı nedeniyle risk alamadıklarını söylediler. Maç ilerledikçe daha iyi bir oyun sergiledik" dedi.

Deneyimli teknik direktör; "Devre arasında oyuncularımla konuştuk. Oyuncularım özellikle kendi kalemiz önünde zemin nedeniyle kısa toplar oynayamadıklarını söylediler. Önümüze bakacağız. Takıma gerektiğinde tazelik katabilmek için rotasyonlar yapacağız" ifadelerini kullandı.