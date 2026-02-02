Kocaelispor deplasmanını kayıpsız geçti... Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada ceza sahası dışından Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene attı.

Konuk ekip Fenerbahçe'de 13. dakikada sarı kart gören Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 46'ya yükseltti ve 49 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Kocaelispor, 24 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında perşembe günü 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, kupada perşembe günü Beşiktaş deplasmanına gidecek. Körfez ekibi, ligde gelecek hafta ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Fenerbahçe'de Marco Asensio kenara geliyor, Yiğit Efe Demir oyunda.

85' Kocaelispor'da Habib Keita ve Rigoberto Rivas kenara gelirken, Serdar Dursun ve Muharrem Cinan oyunda.

83' Kocaelispor'da Nonge'nin sol kanattan yaptığı orta Skriniar'ın kafasından sekip kornere gitti.

79' Kocaelispor'da Massadio Haidara çıkıyor, Darko Churlinov oyunda.

75' GOL | Fred'in pasıyla sağa kanattan bindiren Semedo ceza sahasına girdi pası kale önüne çıkardı. O noktada bulunan Nene tekte vurarak topu ağlara gönderdi.

72' Fenerbahçe'de Anderson Talisca oyundan çıkıyor. Yerine Fred oyuna girdi.

69' Kocaelispor'da Karol Linetty ve Can Keleş kenara gelirken Daniel Agyei ve Joseph Nonge oyunda.

67' Fenerbahçe'de Kerem, ceza yayının gerisinden kaleyi denedi. Top uzak taraftan auta gitti.

61' Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği... Edson Alvarez, Anthony Musaba ve Youssef En-Nesyri kenara gelirken Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek oyuna giriyor.

60' DİREKTEN DÖNDÜ! Kocaelispor'da Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Show uzak direğe kafa vuruşu yaptı, top direkten döndü.

58' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz sağ kanattan topu penaltı noktasına çıkardı. Petkovic müsait pozisyonda sert vurdu, Ederson kornere çeldi.

57' Fenerbahçe'de Mert Müldür yan hakeme yaptığı şiddetli itiraz sonucu sarı kart gördü.

56' Kocaelispor'da Haidara ceza sahasının solundan son çizgiye inip topu kale önüne çıkardı. Petkovic topa vurmaya çalışırken ıskaladı ve ayağı Oosterwolde'ye geldi. Karar faul.

52' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Ederson tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

49' Kocaelispor'da Keita şansını çok uzaktan denedi. Top kalenin solundan auta gitti.

45' Kocaelispor'da Karol Linetty sarı kart görürken, Fenerbahçe İdari Menajeri kırmızı kart gördü.

45' GOL | Marco Asensio ceza sahası yayının gerisinden adeta füze gönderdi, top üst direkten içeri girdi. İnanılmaz bir gol.

45' Fenerbahçe'de Asensio ceza sahasının solundan içeri ortaladı, En-Nesyri vurdu savunma çizgiden çıkardı. dönen topa kale önünde Alvarez vurdu kaleci Gökhan kurtardı.

43' Fenerbahçe'de Talisca kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, savunmadan seken top kornere gitti.

40' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü.

37' Kocaelispor'da Show, Talisca'nın topsuz alandaki müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

36' Fenerbahçe'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında Semedo kontrol etti ve şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

30' Kocaelispor'da Haidara iki rakibini geçtikten sonra üçüncüde yer kaldı ama hakem oralı olmadı. Yeşil-siyahlı futbolcular itiraz ediyorlar.

27' Kocaelispor'da Rigoberto Rivas düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

17' Kocaelispor'da Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.

14' Fenerbahçe'de Edson Alvarez kafa topu mücadelesinde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Kocaelispor'da ceza sahasında topla buluşan Petkovic, pasını solundaki Rivas'a çıkardı. Rivas tekte sağ köşeye vurdu, top üstten auta çıktı.

7' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Talisca'nın penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.