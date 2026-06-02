Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmen belli oldu

2.06.2026 13:49:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmileşti.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Bologna'nın Domenico Tedesco paylaşımı:

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

