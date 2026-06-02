Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmen belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmileşti.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Bologna'nın Domenico Tedesco paylaşımı:
Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 2, 2026
Benvenuto! 😊
Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.