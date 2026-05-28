Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco için Rusya iddiası gündeme geldi.

Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base, İtalyan teknik direktörün daha önce görev yaptığı Rusya'ya geri dönebileceğini duyurdu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

CAA Base'den yapılan açıklamada, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz" denildi.

Tedesco, Rusya'da daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'da görev almıştı.

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.