Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt!

Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt!

28.05.2026 19:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı, İtalyan hoca hakkında çıkan Rusya iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco için Rusya iddiası gündeme geldi.

Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base, İtalyan teknik direktörün daha önce görev yaptığı Rusya'ya geri dönebileceğini duyurdu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

CAA Base'den yapılan açıklamada, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz" denildi.

Tedesco, Rusya'da daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'da görev almıştı.

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Konular: #Rusya #Spartak Moskova #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Jannik Sinner'den Fransa Açık'a erken veda!
Jannik Sinner'den Fransa Açık'a erken veda! Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.
Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oluyor!
Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncusu Muhammed Cham'ın, Kızılyıldız ile anlaştığı ileri sürüldü.
Mehmet Topal'dan gelecek kararı: Avrupa'dan teklifler var!
Mehmet Topal'dan gelecek kararı: Avrupa'dan teklifler var! Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti ile yollarını ayırma kararı alan teknik direktör Mehmet Topal'ın geleceği ile ilgili kararını 2026 Dünya Kupası sonrasına bıraktığı kaydedildi.