Jannik Sinner'den Fransa Açık'a erken veda!

28.05.2026 17:41:00
Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaşan Sinner, rakibi karşısında setlerde 6-3, 6-2 ve 5-1 öndeyken kramplar nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı.

Korttaki mikrofonlardan İtalyan raketin, başının döndüğü ve midesinin bulandığı yönünde ifadeler kullandığı duyulurken, Sinner mola öncesi ve sonrası kaybettiği puanlarla üçüncü seti 7-5 verdi.

FAVORİ GÖSTERİLİYORDU

Rahatsızlığı devam eden Sinner karşısında dördüncü ve beşinci seti 6-1 alan Cerundolo, üçüncü tura çıktı.

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner, İspanyol Crlos Alcaraz'ın yokluğunda şampiyonluk için favori görülüyordu.

Eczacıbaşı Dynavit, Aleksandra Uzelac'ı renklerine bağladı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, 21 yaşındaki Sırp oyuncu Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Naomi Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü tura çıktı.
Hamit Altıntop'tan Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Bu toprakların futbol birikimine yapılmış haksızlıktır' Futbolculuk kariyerinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir dönem görev yapan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'ye yönelik analiz ve eleştiriler yaptı.