Domenico Tedesco yıldız futbolcunun son durumunu açıkladı: 'Kadroda olacak ama...'

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

"Transfer pazarı değeri belli bir kaliteye işaret eder ancak bu kadar kolay değil futbol. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon Euro'luk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değiştiremezler. Bu tarz analize odaklandık.

Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık.

Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var. Onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Takımımızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli.

Avrupa'da ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum. İster yüzde 90 olsun ister yüzde 10 olsun, her şeyimizi vermeliyiz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için yaklaşımımız kazanmak, sıfır hata olmalı. Diğer türlü bizi cezalandırırlar. İlk saniyeden itibaren odaklanmış olmalıyız.

Biliyorsunuz formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi.

Sidiki Cherif gibi genç yeteneği, potansiyeli aldığınızda onunla ilgilenmek sorumluluğunuz oluyor. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk alırken. Bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Hedeflerimizi anlatıyoruz ona. Sadece 5 yıldızımız yok, kendi özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu her gün sahada görüyoruz. Çok iyi ve çok motive bir oyuncu. Birçok kalitesi olan bir oyuncu. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Sadece onla, sadece hocayla, sadece personelle ilgili değil; hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Gelecek yıllarda çok büyük etkisi olacak.

Talisca en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9 gibi oynuyor. Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız. Marco Asensio'nun önemi çok açık. Pozitif şey katıyor takıma, akışı sağlıyor. Kendisi de çok memnun bu takımda oynamaktan. Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle dışarıdan gelince böyle bir baskı... Ona her zaman kendisinden memnun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Mutlu görüyorum onu, ben de mutluyum. Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam.

Mert Müldür zor zamanlardan geçti. 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Bu da normaldi. Ben geldiğimden beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Kendisinde Türk disiplini var. İsmail de hiç antrenman kaçırmadı. O da çok güvenilir. Yüzde yüzünü veriyor, ister oynasın ister oynamasın. Mert'e her zaman zamanın gelecek, sabırlı ol diyordum şimdi zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi motorumuz gibi, kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor. Mert'ten çok memnunum. Sağ ayaklı ama solda oynuyor, solda oynamak kolay değil. Mert'e daha fazla sol ayağını kullanmasını istedim, böylece daha rahat oynayabilir.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Archie yarın kadroda olacak ama çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert ile bir akışımız var. Onların da tekrar üst seviyeye çıkmak için zamana ihtiyaçları var. Archie sadece 2 kere antrenman yaptı. Bir acelemiz yok.

Edson Alvarez daha iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Maalesef ameliyat olma kararı aldı, önemli bir oyuncu bizim için.

Vitor Pereira'ya bir mesaj göndermek istemem. Maç Pereira'ya karşı Tedesco değil. Hocalar arası bir maç olmayacak. Almanya'da zor zamanlar geçirdi Vitor için bu işi yapmak kolay değildi. Fenerbahçe'yi biliyor tabii ki. O da Kadıköy'e döndüğü için memnundur. Atmosferin, taraftarın büyüklüğünden bahsetmişti daha önce, çok haklı.

YENİ SÖZLEŞME YANITI

Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum.

FİKSTÜR YOĞUNLUĞU

Deplasmanlara yürüyerek değil uçakla gideceğiz sonuçta. Oyunculara dinlenme süreleri, uyku süreleri vereceğiz. Bu bizim için yeni bir şey değil. Süper Lig takvimi, Avrupa, kupa bu şekilde. Bu yeni değil, önceden de biliyorduk bunları. Bazen durum böyle ve kabul ediyoruz. Ne kadar zor olacağını düşünmüyoruz, biraz daha yorgun olabiliriz ama bu maçlardan dolayı mutluyuz. Kısıtlı zaman ve koşturmaca içindeyiz ama bizim gücümüz var."