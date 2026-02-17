Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 23:51:00
AA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükselen takım oldu.

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Safiport Erokspor: Pangos 2, Simmons 4, Cornelie 12, Egehan Arna 2, Love 18, Crawford 22, Galloway 2, Thurman 13, Metehan Akyel 1

Fenerbahçe Beko: Baldwin 7, Wilbekin, Melli 7, Tarık Biberovic 16, Birch 2, Metecan Birsen 8, Horton-Tucker 8, Boston, De Colo 20, Onuralp Bitim 3, Jantunen 12

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-63

