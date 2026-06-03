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Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

3.06.2026 10:39:00
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AA
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Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00'da başlayacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak. 

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

İlgili Konular: #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi #Dominik Cumhuriyeti

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