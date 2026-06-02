Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

HEDEF YENİDEN ŞAMPİYONLUK

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek.

Milliler, normal sezonu üç ayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.

Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.

2023'TE ZİRVEDE YER ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'yi 2023 yılında kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon 8. kez düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı ekip, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Milli takım, 2018'de gümüş madalya alırken, 2021'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türkiye, 2019 ve 2022'de ise dördüncülük yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.

SADECE 3 ÜLKE KAZANDI

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni tarihte sadece 3 ülke kazandı.

2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda ABD ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.

ANKARA'DA VOLEYBOL ŞÖLENİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci etabında başkent Ankara'da voleybolseverlerle buluşacak.

Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran'daki etaba Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Brezilya, Belçika gibi kadın voleybolunda söz sahibi ülkeler de katılacak.

Türkiye, Ankara'daki maçlarda 17 Haziran'da Belçika, 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları'nın VNL'de lig etabındaki maç programı şöyle:

1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran

00.00 Bulgaristan-Türkiye

2. hafta (Ankara-Türkiye)

17 Haziran

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran

19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye