Dominik Livakovic transferinde işlem tamam

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:40

Fenerbahçe, sürpriz bir transfer operasyonuyla Beşiktaş’ın bir süredir ilgilendiği ve resmi teklif sunup beklemeye geçtiği Dusan Tadic’i kadrosuna kattı. Hollanda ekibi Ajax’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, cumartesi gecesi başkan Ali Koç’un özel uçağıyla Amsterdam’dan İstanbul’a geldi. Sırp kanat oyuncusu, pazar günü sağlık kontrolünden geçerken Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.

Dusan Tadic

LIVAKOVIC TAMAM

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in transferinde de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisinin kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, Hırvat ekibine taksitler halinde 9 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Livakovic bu hafta takıma katılacak.

Dominik Livakovic

ZAHA’DA YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan kanat oyuncusu Wilfried Zaha’nın transferi için yoğun mesai harcıyor. Fildişili oyuncuyla önceki gün bir görüşme yapıldı ve pazartesi ya da salı günü son kararını bildirmesi istendi. Zaha onay vermesi halinde, kendisine en yüksek teklifi sunan Fenerbahçe’ye transfer olacak.

Wilfried Zaha

Öte yandan Altay Bayındır’ı Ajax’ın istediği öğrenildi. Hollanda kulübünün, milli kaleci için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu bildirildi.