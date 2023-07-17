Dominik Livakovic transferinde işlem tamam
Süper Lig ekibi ekibi Fenerbahçe'nin, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe, sürpriz bir transfer operasyonuyla Beşiktaş’ın bir süredir ilgilendiği ve resmi teklif sunup beklemeye geçtiği Dusan Tadic’i kadrosuna kattı. Hollanda ekibi Ajax’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, cumartesi gecesi başkan Ali Koç’un özel uçağıyla Amsterdam’dan İstanbul’a geldi. Sırp kanat oyuncusu, pazar günü sağlık kontrolünden geçerken Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.
Dusan Tadic
LIVAKOVIC TAMAM
Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in transferinde de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisinin kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, Hırvat ekibine taksitler halinde 9 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Livakovic bu hafta takıma katılacak.
Dominik Livakovic
ZAHA’DA YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan kanat oyuncusu Wilfried Zaha’nın transferi için yoğun mesai harcıyor. Fildişili oyuncuyla önceki gün bir görüşme yapıldı ve pazartesi ya da salı günü son kararını bildirmesi istendi. Zaha onay vermesi halinde, kendisine en yüksek teklifi sunan Fenerbahçe’ye transfer olacak.
Wilfried Zaha
Öte yandan Altay Bayındır’ı Ajax’ın istediği öğrenildi. Hollanda kulübünün, milli kaleci için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- Sosyal hayata ve esnafa ceza!
- ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu
- İttifakta yeni formül
- Beklenen zam geldi!
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
- Görür olası İstanbul depremi için bölge verdi, uyardı
- Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
- 6 bin stadyumdan fazla alan küle döndü