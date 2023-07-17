Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic hamlesi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin adı transferde Beşiktaş ile anılan Brezilyalı futbolcu Lyanco Vojnovic ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti.
DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Lyanco Vojnovic
LYANCO 30 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- Sosyal hayata ve esnafa ceza!
- Beklenen zam geldi!
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Soylu raporu seçimden önce Yerlikaya'ya sunuldu
- Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
- İttifakta yeni formül
- ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu
- Görür olası İstanbul depremi için bölge verdi, uyardı
- Doğalgaza da büyük zam bekleniyor!