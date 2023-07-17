Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic hamlesi

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:05

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Lyanco Vojnovic



LYANCO 30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.