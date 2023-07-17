Fenerbahçe'de İsmail Kartal 7 ismin üstünü çizdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, takımdaki 7 futbolcunun ayrılmalarına itiraz etmeyeceği kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya kampı dönüşü takımda düşünmediği isimlerle ilgili raporunu hazırladı.
Kartal; Joao Pedro, Willian Arao, Luis Gustavo, Diego Rossi, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’u takımda düşünmüyor.
MACAR STOPERİN AYRILIĞINA ONAY VERİLEBİLİR
Tecrübeli hoca, Attila Szalai’ye gelen teklifin yönetim tarafından kabul edilmesi halinde Macar stoperin ayrılığına onay verecek.
Szalai’ye Union Berlin, Hoffenheim ve Freiburg’dan teklif var.
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