Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri: 'Takımla özel bir ilişkisi var'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:08

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:08

Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferden övgüyle bahsetti.

'TAKIMLA ÖZEL BİR İLİŞKİSİ VAR'

Hırvat basınından Vecenrji'ye verdiği röportajda Livakovic, Jose Mourinho'yla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Livakovic, "Kariyerinde elde ettiği her şeyi neden başardığı her detayında açıkça gözüküyor. Takımla özel bir ilişkisi var, kampa ilk gelen, son ayrılan o. Birlikte çalıştığımız için mutluyum. Onunla çalışmaktan onur duyuyorum" dedi.

'MAÇA GELİP BUNU HİSSETMELİSİNİZ'

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarındaki atmosferin kendisini etkilediğini belirten Hırvat kaleci, stadyumdaki ortama alışmasının zaman aldığını ifade etti.

29 yaşındaki kaleci, "Maça gelip bunu hissetmelisiniz. Özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten biliyorlar. Bu maçlar için yaşıyorlar. Stadyum gerçekten gürültülü olabiliyor. Başlangıçta alışmam biraz zaman aldı. Stadın tamamen dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için gerçekten de yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız var. Artık bu benim rutinim haline geldi" açıklamasında bulundu.

'AYNI DİLİ KONUŞTUĞUMUZ İÇİN ANTRENMANLAR DAHA KOLAY'

Livakovic takım arkadaşları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Filip Kostic'le ilgili ise şunları söyledi:

"Her şey harika. Sabah antrenmandan önce hepimiz kahve içiyoruz. Hepimiz aynı dili konuştuğumuz için antrenmanlar kesinlikle daha kolay. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, birlikte akşam yemeğine çıkabiliyoruz."