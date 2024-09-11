Dominik Livakovic'ten şampiyonluk açıklaması: 'Nasıl bir kutlama olacağını...'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:40

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:42

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülke basınından Jutarnji Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Livakovic'in açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz bu sezonun şampiyonluk sezonu olmasını umuyoruz. Harika bir teknik direktörümüz var. Olağanüstü bir takımımız, ciddi oyuncularımız var. Beklentiler her zamankinden daha yüksek."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR NUMARALI KONU"

"Şampiyonluk için umutluyuz, nasıl bir kutlama olacağını tahmin edebilirsiniz, kulübün milyonlarca taraftarı var."

"Türkiye'de büyük bir rekabet var. Her kulübün çok fazla taraftarı var. Maçlarda nasıl göründüğünü tarif etmek bile zor. Türkiye'de futbol bir numaralı konu. Nereye giderseniz gidin, futbol hakkında konuşursunuz. Disiplin zirvede..."

"ÜST DÜZEY BİR ANTRENÖR"

"Her şey ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Jose Mourinho'yla eğitimler harika. Hangi anda ne söyleyeceğini çok iyi biliyor, her şeye dikkat ediyor. O gerçekten üst düzey bir antrenör. Olması gerektiği gibi."

YÜZDE 82'LİK ORAN

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı.

Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış oranı ile oynadı.