Fenerbahçe'den Dusan Tadic ve Filip Kostic paylaşımı: 'Buluştular'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:50

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:50

Fenerbahçe, yeni transferi Filip Kostic için Dusan Tadic ile birlikte bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili için, "Buluştular" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Filip Kostic (solda) ve Dusan Tadic (sağda)