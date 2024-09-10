Fenerbahçe'den Dusan Tadic ve Filip Kostic paylaşımı: 'Buluştular'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sırp futbolcular Dusan Tadic ile Filip Kostic'in fotoğrafını paylaşarak, "Buluştular" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic ve Filip Kostic paylaşımı: 'Buluştular'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:50

Fenerbahçe, yeni transferi Filip Kostic için Dusan Tadic ile birlikte bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili için, "Buluştular" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Filip Kostic (solda) ve Dusan Tadic (sağda)


Etiketler: #Dusan Tadic #Filip Kostic #fenerbahçe #transfer

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