Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Alexander Djiku, bireysel çalışmalara başladı.

Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:25

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Alexander Djiku sakatlığını atlattı. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.

Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor. Bright Osayi-Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #sakatlık

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