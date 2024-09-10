Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Alexander Djiku, bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Alexander Djiku sakatlığını atlattı. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.
Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor. Bright Osayi-Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #sakatlık
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