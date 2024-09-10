Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:25

Güncelleme: 10.09.2024 - 18:25

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Alexander Djiku sakatlığını atlattı. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.

Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor. Bright Osayi-Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.