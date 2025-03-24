Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye yanıt: 'Seni susturmak için...'

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçındaki Arda Güler-Dominik Szoboszlai tartışması yükselerek devam ediyor. Milli yıldız Arda Güler, Dominik Szoboszlai'nin '1088 dakika' paylaşımına yanıt verdi.

Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye yanıt: 'Seni susturmak için...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:40

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta başlayan Arda Güler - Dominik Szoboszlai polemiği devam ediyor.

Arda Güler ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve Arda Güler, daha sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

Milli futbolcu, maçın ardından, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" demişti.

SZOBOSZLAI'DEN PAYLAŞIM

Szoboszlai ise maçın ardından Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yaptı ve genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon 1088 dakika süre almasına göndermede bulundu.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP

Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'A İKİ MAÇTA 6 GOL

Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmişti.


Etiketler: #arda güler #Dominik Szoboszlai #A Milli Takım #Macaristan

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