'Domuz eti' skandalının ardından yeni hamle... Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!

Ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bakanlık tarafından duyurulan Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor oldu.

'Domuz eti' skandalının ardından yeni hamle... Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:37

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündem olan Köfteci Yusuf'tan yeni bir hamle geldi. 

Karaman Futbol Kulübü, Köfteci Yusuf ile 2024-2025 sezonunda geçerli olacak forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konu ile ilgili olarak Karaman FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Köfteci Yusuf sponsorluğu konusunda Karaman Futbol Kulübümüze destek veren 22., 23. ve 24. Dönem Karaman Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Akgün'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

 

 


Etiketler: #Köfteci Yusuf #Karaman Futbol Kulübü #sponsor

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