'Domuz eti' skandalının ardından yeni hamle... Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!
Ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bakanlık tarafından duyurulan Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündem olan Köfteci Yusuf'tan yeni bir hamle geldi.
Karaman Futbol Kulübü, Köfteci Yusuf ile 2024-2025 sezonunda geçerli olacak forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Konu ile ilgili olarak Karaman FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
Köfteci Yusuf sponsorluğu konusunda Karaman Futbol Kulübümüze destek veren 22., 23. ve 24. Dönem Karaman Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Akgün'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz."
Karaman Futbol Kulübümüz, Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı.— Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) October 24, 2024
Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.
Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci… pic.twitter.com/TosJ3k9SHs
Köfteci Yusuf sponsorluğu konusunda Karaman Futbol Kulübümüze destek veren 22., 23. ve 24. Dönem Karaman Milletvekilimiz Sayın Mevlüt AKGÜN'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.#BirlikteBaşaracağız @mevlutakgun70 pic.twitter.com/ns6Xifkww5— Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) October 24, 2024
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
- Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı!
- Milan'ın kaptanı için Galatasaray iddiası!
- El Clasico öncesi Arda Güler tahmini
- Okan Buruk acil ameliyata alındı!
- Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!
- İşte Türk takımlarının kazancı!
- Yıllar süren küslük bitti: Tekrar bir araya geldiler!
- Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!
- Yunus Akgün'e İspanya'dan sürpriz talip
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu