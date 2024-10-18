Köfteci Yusuf'ta ikinci kriz: İşletme, iade taleplerini durdurdu

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, yeni bir kriz daha yaşıyor. Müşteriler, aldıkları ürünleri geri vermek iade başvuruları oluştururken, işletme eski siparişler için iade taleplerini durdurdu.

Köfteci Yusuf'ta ikinci kriz: İşletme, iade taleplerini durdurdu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:50

Köfteci Yusuf'un  bazı ürünlerinde domuz eti kullandığına dair iddialar belgelerle doğrulanmış ve işletme tağşiş listesine girmişti.

İşletme, şimdilerde müşterilerinden gelen iade talepleriyle karşı karşıya... Pek çok müşteri, buzdolabında sakladıkları ürünleri iade etmek için firmayla iletişime geçmeye başladı.

İADE TALEPLERİ ARTIYOR

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberiyle; müşteriler, online satış platformları üzerinden aldıkları ürünleri iade etmek için taleplerini iletmeye başladı. Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.

ESKİ SİPARİŞLERDE İADE TALEPLERI DURDURULDU

Başlangıçta, Köfteci Yusuf online siparişlerdeki iade taleplerini standart prosedürlerle değerlendiriyordu.

Ancak yoğun başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı.

Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

"ETLERİNİZİN FOTOĞRAFINI YÜKLEYİN"

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi.

Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. Bu gelişme, Köfteci Yusuf’u tekrar zor bir sürece sokmuş gibi görünüyor.


Etiketler: #Köfteci Yusuf #iade

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