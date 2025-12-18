Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 17:58:00
AA
Galatasaray MCT Technic'in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakipleri açıklandı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ'IN RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.

İlgili Konular: #galatasaray #FIBA Şampiyonlar Ligi #rakip

