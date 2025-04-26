FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 4 Türk kulübüne transfer yasağı verildiğini açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada cezanın kaldırıldığı duyuruldu.
4 TÜRK KULÜBE CEZA
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.
Etiketler: #FIFA #transfer yasağı #transfer
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