FIFA duyurmuştu: Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, FIFA tarafından kendilerine verilen 6 dönemlik transfer yasağı hakkında bir açıklama yayımladı.

FIFA duyurmuştu: Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması!
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AA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:21

Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #eyüpspor #FIFA #transfer yasağı

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