FIFA duyurmuştu: Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması!
Süper Lig ekibi Eyüpspor, FIFA tarafından kendilerine verilen 6 dönemlik transfer yasağı hakkında bir açıklama yayımladı.
Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #eyüpspor #FIFA #transfer yasağı
Spor Haberleri
- Tottenham'ın konuğu Bodo/Glimt
- Athletic Bilbao'nun konuğu Manchester United!
- Yapay zeka Osimhen'in yeni takımını duyurdu!
- Barcelona kendi evinde seriye tutundu!
- Al Nassr elendi: Ronaldo'nun görüntüleri damga vurdu!
- Luca Banchi: 'Bu seri her şeye gebe'
- Ergin Ataman'dan Anadolu Efes açıklaması!
- Filenin Efeleri'nin geniş kadrosu belli oldu!
- Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması!
- 6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Saat verildi... Kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Erdoğan'dan, Özel'e 'jammer' yanıtı
- 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği