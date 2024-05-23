Doncic ve Irving, Minnesota'yı devirdi: Dallas seride 1-0 öne geçti!

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı Target Center'da oynadığı Batı Konferansı Finalleri playoff serisinin 1. maçında 108-105 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:50
Doncic ve Irving, Minnesota'yı devirdi: Dallas seride 1-0 öne geçti!
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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Luka Doncic 33 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 3 top çalmayla Mavs'in en skoreri olurken, Kyrie Irving 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı. PJ Washington 13 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydederken, Daniel Gafford 10 sayı ve 9 ribaundla, Dereck Lively ise 9 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 24 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Anthony Edwards 19 sayı, 11 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Karl-Anthony Towns 16 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Rudy Gobert 12 sayı, 7 ribaund ve 2 blokla, Naz Reid ise 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

Serinin 2. maçı Cuma gecesi tekrar Minnesota'da oynanacak.


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