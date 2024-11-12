Doping cezası almıştı: Juventus'tan Paul Pogba kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus ile doping cezası alan Fransız oyuncu Paul Pogba'nın sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Aldığı doping cezası sebebiyle uzun süredir futboldan uzak kalan Paul Pogba'nın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre; Juventus yönetimi ile Paul Pogba'nın temsilcileri, karşılıklı anlaşmayla mevcut sözleşmeyi feshetmeye ve yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Haberde, iki tarafın kısa süre içinde bir araya gelip resmi imzaları atmayı hedeflediği kaydedildi.
DOPİNG CEZASI ALMIŞTI
Juventus ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Paul Pogba, doping gerekçesiyle 4 yıl futboldan uzaklaştırılma cezası almış, daha sonra bu ceza 1.5 yıla indirilmişti.
Paul Pogba'nın cezası 10 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Etiketler: #Paul Pogba #juventus #doping #Sözleşme
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