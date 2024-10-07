Pogba'nın doping cezasında büyük indirim: Sahalara geri dönüyor!

Paul Pogba'nın doping nedeniyle aldığı 4 yıllık ceza 18 aya düşürüldü. Fransız oyuncunun mart ayından itibaren tekrar sahalara dönmesi bekleniyor.

Pogba'nın doping cezasında büyük indirim: Sahalara geri dönüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:45

Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba'ya müjde geldi.

CAS, Fransız yıldızın cezasının 4 yıldan 18 aya düşürüldüğünü duyurdu. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.

31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.


Etiketler: #Paul Pogba #doping #ceza

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