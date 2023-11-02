Doping kullandığı ortaya çıkmıştı: Fransız yıldızın cezası belli oldu!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:48

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:48

Doping testleri pozitif çıkan Juventus'lu oyuncu Paul Pogba'nın alacağı ceza belli oldu.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; doping yaptığı gerekçesiyle futboldan geçici olarak men edilen Paul Pogba'nın cezasının 4 yıl olacağı öne sürüldü.

Haberde, yıldız futbolcunun işlediği cezayı ve pişmanlığını kabul etmesi halinde verilen cezada indirime gidilebileceği ve bu sürenin 2 yıla düşebileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya Serie A'da oynanan ligin ilk haftasındaki Udinese maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti. Pogba'nın ikinci numunesi de pozitif çıkmıştı.

Fransız futbolcu, bu olayların ardından futboldan geçici olarak men edilmişti.