Doping testi pozitif çıkmıştı: Juventus'tan Pogba'ya asgari ücret

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:42

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:42

20 Ağustos’ta oynanan Udinese karşılaşmasının ardından verdiği doping numunesi pozitif çıkan Paul Pogba’nın alacağı cezaya ilişkin geri sayım devam ediyor. Yapılacak yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde Juventus ile olan sözleşmesinin feshedilmesine kesin gözüyle bakılan Pogba, buna rağmen şu an için en azından şimdilik böyle bir yaptırımla karşılaşmadı.

Her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de oyuncuya maaşında kesinti yapılacağına dair bir mektup gönderen Juventus, Pogba’ya büyük bir olasılıkla İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

AYLIK 2 BİN EURO

GOAL'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık brüt maliyetinin 42 bin 177 Euro olacağı anlamına gelirken, Pogba’nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

Pogba'nın Torino'da 2026 yazına kadar devam edecek olan sözleşmesi yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon Euro değerinde ancak Fransız yıldız artık bu miktarın sadece çok küçük bir kısmını kazanacak.

İki taraf arasındaki sözleşmesinin feshedilme ihtimali hala bulunsa da Juventus yönetimi bu yönde bir karar vermeden önce oyuncudan ve menajerinden gelecek haberi bekliyor.