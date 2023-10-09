İtalyan hocadan Pogba'ya destek! 'Futbolun ona ihtiyacı var'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 22:38

Güncelleme: 09.10.2023 - 22:38

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men cezası ile karşı karşıya kalan Paul Pogba için Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri açıklama yaptı.

Torino maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allegri, Pogba ile telefonda mesajlaştığını söyledi.

Massimiliano Allegri

"FUTBOLUN POGBA GİBİ OYUNCULARA İHTİYACI VAR"



Allegri yaptığı açıklamada, ''Pogba ile telefonda mesajlaştım, konuştuk. Pogba'ya çok yakın bir insanım. Yanında olmaya devam edeceğim. Durumu için çok üzgünüm. Umarım her şey en iyi şekilde kısa zamanda çözülür. Futbolun Pogba gibi oyunculara ihtiyacı var'' diye konuştu.

Öte yandan Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibinin ayrıca, Pogba'ya asgari maaş (39 bin Euro) verebileceği kaydedildi.