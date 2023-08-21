Juventus Teknik Direktörü Allegri'den milli oyuncu Kenan Yıldız'a ültimatom: 'Saçlar kesilecek'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:03

Güncelleme: 21.08.2023 - 16:09

İtalya Serie A ilk hafta karşılaşmasında Juventus, Udinese'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Torino ekibinde 18 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız karşılaşmanın 85. dakikasında Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam Allegri, Kenan Yıldız hakkında da yorumda bulundu.

Aldığı süre boyunca Kenan'ın saçlarıyla çok oynadığını dile getiren Allegri, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor" dedi.

Kenan'ın oyunu hakkında da yorumda bulunan Allegri, ''O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım'' yorumunda bulundu.