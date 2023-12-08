Dört büyüklerin rakipleri belli oldu: Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 08.12.2023 - 15:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.

Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK