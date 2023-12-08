Dört büyüklerin rakipleri belli oldu: Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı 5. tur kuraları çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.
Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş-Eyüpspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-Boluspor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK
En Çok Okunan Haberler
-
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Kar havaalanını vurdu: 10 bin valiz teslim edilemedi
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti