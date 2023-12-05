Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur karşılaşmasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Antalya Kepezspor'u 6-1 yendi.
Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Antalya Kepezspor'u 6-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gerrit Holtmann, 43. dakikada Sander van de Streek, 64. dakikada Sam Larsson, 72 ve 82. dakikada Britt Assombalonga ve 86. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.
Antalya Kepezspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti. Ayrıca Antalya Kepezspor'da, Serkan Özen 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi ve maçta atıldı.
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