Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un, Dorukhan Toköz transferinde sona geldiği iddia edildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor son olarak Adana Demirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Adana Demirspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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