Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 19:19
Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, ilk transferini yaptı.

Eyüpspor, son olarak Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis'in transferini açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, MKE Ankaragücü'nden Yunanistan Milli Takım futbolcusu Anastasios Chatzigiovanis ile sözleşme imzaladı. Anastasios Chatzigiovanis'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamasında, "Anastasios, geçtiğimiz dönemde Ankaragücü'nden tanıyıp, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisini kadromuza katarak bu sezonki ilk transferimizi gerçekleştirdik. Kendisi de bize Süper Lig'deki ilk yılımızda ciddi katkılar verecektir. Kendisine hoş geldin diyor ve eflatun-sarı formamız altında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eyüpspor'un yeni transferi Anastasios Chatzigiovanis ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Eyüpspor gibi bir kulübün beni istediğini duyduğum anda hemen gelmek istedim. İlk tercihim burasıydı. Arda Turan gibi bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum. Arda Turan'ın beni istemesi beni çok mutlu etti. Umarım tarihimizde ilk kez yer aldığımız Süper Lig'de çok güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Ankaragücü'nde 40 maça çıkan Yunan futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.


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